Больше половины молодых россиян собрались взять ипотеку

В России 57 процентов молодых людей (в возрасте до 35 лет) готовы взять ипотеку, чтобы улучшить свои жилищные условия. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Дом.рф» и ВЦИОМ, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, в России насчитывается 31,7 миллиона человек в возрасте от 18 до 35 лет. Больше половины из них (22,2 миллиона) живут в собственных квартирах и домах. Из них в своем жилье самостоятельно проживают 13,4 миллиона молодых людей (43 процента), с родителями — 8,8 миллиона человек.

Около 8,6 миллиона (27 процентов) 18-35-летних живут в съемном жилье. Как показали результаты соответствующего опроса, 18,1 миллиона россиян до 35 лет (57 процентов всей молодежи) собрались оформить ипотеку для приобретения недвижимости. При этом для будущих ипотечников важны цифровые технологии: 1,3 миллиона (13 процентов) граждан в возрасте до 25 лет считают наличие мобильного приложения важным критерием при выборе банка.

«Желание начать самостоятельную жизнь — ключевой фактор, определяющий высокую потребность молодежи в жилье, — отмечают эксперты. — Именно эта категория наиболее активно планирует улучшение своих жилищных условий: каждый второй респондент, собирающийся решить свой жилищный вопрос в ближайшие три года, моложе 35 лет».

Ранее, в декабре, стало известно, что около четверти россиян, планирующих взять ипотеку, рассматривают возможность формирования первоначального взноса за счет потребительского кредита. Для таких заемщиков риск выхода на просрочку увеличивается более чем в два раза.

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