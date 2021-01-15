Коронавирус обвалил рынок недвижимости ОАЭ

Рынку недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) грозит спад из-за переизбытка предложения, возникшего в период пандемии коронавируса. Об этом пишет деловое издание Zawya со ссылкой на исследование консалтинговой компании JLL.

По наблюдениям аналитиков, покупатели недвижимости в ОАЭ несколько активизировались в последние месяцы 2020-го, но обвал, произошедший в прошлом году, может повториться и в 2021-м — преимущественно из-за профицита предложения. В стране насчитывается около миллиона жилых объектов, выставленных на продажу. Тем не менее эксперты считают рынок жилья ОАЭ достаточно надежным. «ОАЭ доказали свою стойкость, конкурентоспособность и жизнеспособность», — подчеркивают в JLL.

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Спрос на недвижимость в стране резко сократился из-за ограничений, введенных по всему миру на фоне распространения COVID-19. Цены снизились, что в свою очередь спровоцировало рост интереса к приобретению жилья к концу года, в ноябре и декабре.

По данным JLL, число предложений жилья в Дубае и Абу-Даби в четвертом квартале 2020-го составило 860 тысяч. В 2021-м на рынок выведут еще около 68 тысяч лотов. Активность застройщиков в ОАЭ заметно снизилась в первой половине 2020-го из-за локдауна, но они быстро восстановили свою деятельность во втором полугодии.

В декабре сообщалось, что пандемия не повлияла на интерес россиян к недвижимости в ОАЭ: в 2020-м они массово запасались жильем в стране, несмотря на введенные по всему миру ограничения из-за COVID-19. Пик спроса пришелся на январь: число соответствующих запросов превысило среднемесячную норму на 35 процентов.

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