Россиянам пообещали снижение ставок аренды жилья

Уже в 2022 году российский рынок аренды жилья может столкнуться с избытком предложения, и из-за высокой конкуренции владельцам квартир придется сдавать их по сниженным ценам. Об этом «Коммерсанту» заявил основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

По словам эксперта, это вынудит многих собственников, сдающих квартиры в аренду, выставить их на продажу. Предпосылок для роста стоимости найма на рынке нет, подчеркнул эксперт: для этого доходы населения должны устойчиво расти на протяжении нескольких лет. «Люди не могут платить больше, чем зарабатывают», — указал Гальцев.

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Руководитель департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова также не ждет существенного роста ставок аренды недвижимости в ближайшем будущем. В 2021-м значения вырастут на 5-6 процентов — за счет увеличения стоимости содержания жилья, пообещала специалист.

Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что динамика арендных ставок напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Пока, по его наблюдениям, на рынке съемного жилья продолжается устойчивое снижение спроса.

Московские собственники между тем зачастую отказываются снижать ставки, сообщила управляющий директор агентства «Миэль» Мария Жукова. «У нас были случаи, когда хозяин отказывается снизить стоимость даже на 2 тысячи рублей, и квартира не может сдаться уже несколько месяцев», — рассказала она.

Ранее в январе москвичей предупредили о вынужденном снижении цен на съемное жилье в 2021 году. Риелторы полагают, что хозяевам квартир придется урезать ставки аренды из-за действующих и новых ограничений, связанных с распространением коронавируса.

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