Арендаторы сожгли квартиру в российском городе

В одном из жилых домов в центре Саратова сгорела квартира, сдававшаяся в аренду. Об этом сообщает «СарИнформ» со ссылкой на главное управление МЧС по Саратовской области.

Сигнал о пожаре на шестом этаже десятиэтажного дома на Железнодорожной улице поступил в службу «01» поздно вечером. На место быстро прибыли сотрудники МЧС. Они обнаружили, что огонь распространился на десять квадратных метров. Пламя полностью уничтожило кухню в квартире.

Впоследствии выяснилось, что жилье сдавалось в аренду. По версии спасателей, именно арендаторы его и сожгли.

В декабре 2020-го 30-летний житель Санкт-Петербурга поехал разбираться с проблемными арендаторами своей квартиры и пропал. До этого петербуржец жаловался матери, что квартиросъемщики давно перестали вносить арендную плату. Более того, он якобы сообщил своей супруге, что у него хотят отобрать квартиру.

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