В Москве обвалился спрос на съемные квартиры

В начале 2021-го число заявок на поиск съемного жилья в Москве снизилось на 15 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2020-го. Квартиры в городе все чаще снимают в складчину, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Обвал спроса на съемные квартиры в столице эксперты объясняют прежде всего кризисом на рынке труда. «Снятие ряда ограничительных мер 27 января не успело пока изменить ситуацию и способствовать притоку новых арендаторов в столицу, однако мы предполагаем некоторое оживление рынка найма в связи с постепенным возвращением города к привычному ритму жизни и работы», — обещают риелторы.

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Они также указывают на рост популярности совместного найма — приезжие активно арендуют квартиры в складчину, чтобы сэкономить. В январе число соответствующих заявок от арендаторов увеличилось на 12 процентов по сравнению с показателем за тот же месяц 2020-го.

«Если прежде значительную часть квартиросъемщиков в складчину — примерно 35 процентов — составляли студенты, то в настоящее время на них приходится не более 17 процентов. Остальные коллективные наниматели жилья экономкласса — трудящиеся из регионов РФ и стран бывшего СССР, семьи, в том числе с детьми», — отмечают специалисты. Кроме того, совместный наем популярен среди москвичей, сдающих собственное жилье в аренду: они объединяются, чтобы жить в одной съемной многокомнатной квартире.

«В целом минимизация расходов как основная мотивация найма в сложных экономических условиях становится трендом», — заключают эксперты.

В январе в Москве нашли съемную квартиру за два миллиона рублей в месяц. Элитные апартаменты расположены в доме на Большой Никитской улице. Общая площадь пятикомнатного лота — 205 квадратных метров (в другом объявлении — 198 метров). В шаговой доступности есть станции метро «Баррикадная», «Арбатская» и «Краснопресненская». Жилье предлагается на длительный срок, с арендатора не взимают комиссию. Залог составляет 30 тысяч долларов.

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