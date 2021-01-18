Названа минимальная для покупки квартиры в Москве зарплата

Квартиру в Москве можно купить, получая зарплату в 60 тысяч рублей в месяц. Об этом РИА Новости рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

По словам эксперта, приобретение жилья в столице при таком уровне минимального заработка стало возможным после запуска программы льготной ипотеки. «Зарабатывая 60 тысяч рублей в месяц, купить квартиру в Москве возможно. Многие банки в рамках программы госсубсидий предлагают льготные ставки», — указал Красильников.

Купить жилье дешевле можно, заключив сделку на этапе строительства дома, отметил специалист. Он назвал и другие способы сэкономить — ставки по ипотеке, как правило, ниже для зарплатных клиентов, также специальные скидки и акции для покупателей-ипотечников проводят сами застройщики.

«Играя с разной стоимостью жилья, уровнем дохода и процентными ставками, можно найти комфортную для себя сумму платежа, — заявил банкир. — Как правило, оптимальный вариант — платить процентов 40 от зарплаты. Эта сумма сопоставима, а в некоторых случаях даже меньше стоимости аренды жилья».

Красильников подчеркнул, что к оформлению ипотеки нужно готовиться — необходимо проверить кредитную историю. Также важно предоставить банку реальные контакты, сведения об уровне доходов и месте работы.

Ранее в январе россиянам посоветовали не зацикливаться на ипотеке. Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева заявила, что повышать доступность жилищных кредитов больше не нужно. Взамен эксперт предложила строить доступное съемное жилье.

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