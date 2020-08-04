Россияне с iPhone оказались любителями ипотеки

Россияне, пользующиеся устройствами с операционной системой iOS, почти в два раза чаще берут ипотечные кредиты, чем те, кто предпочитает гаджеты на платформе Android. Об этом заявил директор департамента Digital банка «Открытие» Александр Пятигорский, сообщает агентство «Прайм».

В то же время пользователи Android оказались любителями кредитов наличными, отметил эксперт. Кроме того, среди них популярнее страховка по кредитам.

По словам Пятигорского, обладатели iPhone и других гаджетов, выпускаемых компанией Apple, на 60 процентов активнее пользуются инвестиционными продуктами, они же чаще открывают счета и вклады. Суммы вкладов у них в среднем оказались на 40 процентов выше, чем у владельцев гаджетов на платформе Android. Также сторонники устройств с iOS переводят более крупные суммы с карты на карту.

Ранее сообщалось, что к концу июля 2020-го средний размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки в России, составил 63,3 тысячи рублей. С начала года этот показатель снизился на 10 процентов (в январе — 70,7 тысячи рублей). Основной причиной сокращения рекомендованного дохода стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,6 процентного пункта.

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