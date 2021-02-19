Москве предрекли очередной виток роста цен на квартиры

За последнее время объем предложения на вторичном рынке жилья в Москве заметно снизился, и этот фактор будет подстегивать цены и спрос на готовые квартиры, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты агентства предрекают очередной виток роста стоимости столичной недвижимости. По их данным, в январе 2021-го спрос на «вторичку» вырос на 14 процентов по сравнению с декабрем 2020-го. При этом число запросов в первом месяце текущего года оказалось на 39 процентов выше, чем в январе 2020-го.

«С 90-х годов россияне помнят, что держать сбережения в рублях является делом рискованным, — отмечают риелторы. — Например, в те годы крупнейший банк давал миллион рублей под 8 процентов годовых на три года. Так вот за три года инфляция и экономическая ситуация "съела" весь этот миллион рублей. Высокий спрос на "вторичку" обусловлен тем, что сейчас относительно льготные условия для получения ипотеки. Вторая причина: мало кто верит в то, что инфляция не обесценит те сбережения, которые у людей сейчас есть».

По мнению специалистов, «нервная ситуация в экономике и стране, как ни странно, идет на пользу рынку недвижимости». Они не ожидают кардинальных изменений в этой сфере в ближайшие полгода.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2021-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России увеличилась на 1,5 процента по сравнению с показателем за предыдущий месяц, достигнув 70 тысяч рублей. Владельцы квартир в начале года отказались снижать ценники — напротив, они продолжили их повышать.

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