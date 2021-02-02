Россияне отказались снижать цены на квартиры

По итогам января 2021-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России увеличилась на 1,5 процента по сравнению с показателем за предыдущий месяц, достигнув 70 тысяч рублей. Владельцы квартир в начале года отказались снижать ценники — напротив, они продолжили их повышать, свидетельствуют материалы базы ЦИАН, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

«Несмотря на длительные новогодние каникулы, продавцы продолжили ценовую политику 2020 года, хотя традиционно во время праздников стоимость стагнирует на фоне снижения спроса в самом начале января», — отмечают аналитики. По их данным, за год квадратный метр «вторички» в российских городах с населением от 100 тысяч человек подорожал на 14 процентов.

Средний бюджет предложения квартиры к февралю 2021-го достиг 4,14 миллиона рублей (при средней площади лота в 58,7 квадратного метра). За месяц бюджет вырос на 40 тысяч рублей, с начала 2020 года — на 630 тысяч рублей.

В целом вторичное жилье за январь подорожало в 132 городах из 144, где проводилось исследование. «Прирост средней стоимости в январе 2021 года выше, чем в прошлом году, однако наблюдаются признаки ценовой стабилизации», — констатируют специалисты. Они ожидают, что в ближайшие месяцы «вторичка» будет дорожать все медленнее — примерно на один процент в месяц.

Ранее, в январе, России предрекли падение цен на жилье. По мнению экспертов, в 2021 году отечественный рынок недвижимости ждет охлаждение — даже если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку и будет продлена программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.

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