Вдовец Легкоступовой раскрыл планы использования квартиры певицы

Яхтсмен Юрий Фирсов, вдовец советской и российской певицы Валентины Легкоступовой, в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» раскрыл планы использования квартиры, долю в которой он получил после смерти супруги. Фирсов подчеркнул, что не возражает против продажи недвижимости.

Вдовец звезды отметил, что не будет препятствовать продаже квартиры, если родные Легкоступовой примут такое решение. «Мне не нужна квартира, которая принадлежит еще троим родственникам, — пояснил яхтсмен. — Я всего лишь хочу получить то, что мне принадлежало, и то, что положено по закону».

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Фирсов также заявил, что не возражает против заселения в квартиру других наследников певицы. «Если кто-то хочет со мной жить — пусть приезжают, я для всех открыт и телефон мой включен 24 часа в сутки», — сообщил вдовец. Он рассказал, что оплатил все счета за жилищно-коммунальные услуги и прибрался в квартире. Это обошлось ему в 105 тысяч рублей.

В настоящее время Фирсов живет в квартире один. Он унаследовал четверть данного объекта недвижимости. Также, по данным «Вечерней Москвы», ему достались машина, часть дома Легкоступовой и ряд других вещей.

Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась 14 августа. Певица и ее муж наблюдались в наркологической клинике. 7 августа их нашли в московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой были многочисленные травмы. По факту смерти звезды эстрады было возбуждено уголовное дело.

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