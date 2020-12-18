Вдовец Легкоступовой заявил права на имущество и намерен исполнять ее песни

Вдовец российской певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил права на все имущество, денежные средства и интеллектуальную собственность артистки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката семьи Легкоступовой Сергея Жорина.

Материалы по теме Умерла певица Валентина Легкоступова Незадолго до смерти 54-летняя исполнительница впала в кому Налей и отойди Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие

«Фирсов официально объявил семье моих доверителей, что подал документы нотариусу о вступлении в наследство. При этом он претендует не только на движимое и недвижимое имущество, денежные средства Легкоступовой, а также на интеллектуальную собственность и авторские права на ее произведения», — рассказал юрист.

Он также отметил, что Фирсов намерен начать карьеру певца и собирается исполнять песни покойной супруги. По словам адвоката, семья артистки была шокирована таким заявлением.

Ранее Анетта Бриль, дочь Валентины Легкоступовой, обвинила Юрия Фирсова в абьюзе матери.

Исполнительница хита «Ягода-малина» умерла 14 августа. Ранее певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. Легкоступову экстренно прооперировали в больнице, у нее были многочисленные травмы и синяки. По факту смерти певицы возбудили уголовное дело.