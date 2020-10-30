Дочь Легкоступовой обвинила Фирсова в насилии над матерью

Анетта Бриль, дочь певицы Валентины Легкоступовой, обвинила Юрия Фирсова в абьюзе матери. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

Бриль заявила, что в отношениях с Юрием Фирсовым ее мать была запугана. «Эксперты утверждают, что Фирсов действовал как абьюзер», — отметила дочь певицы.

По словам Бриль, ее мама «либо побоялась, либо постеснялась» признаться, что имела дело с насилием со стороны супруга. «К сожалению, с насилием сталкиваются очень многие женщины, но не все могут в этом признаться, потому что есть внутренний барьер — стеснение», — рассказала дочь Легкоступовой.

Отвезти ее мать в наркоклинику, а не в травмпункт, как сообщила дочь, было идеей Фирсова. «Юра сказал, мол, давай поедем туда, где я постоянно лечусь, нас быстренько прокапают, и мы встанем на ноги», — отметила Бриль.

Дочь Легкоступовой уточила, что правоохранительные органы обнаружили в квартире певицы следы крови. «Они были на постельном белье, на полотенцах, на матраце, на полу. И, что нас очень смутило, была гиря (или гантель)... И она была завернута в полотенце, тоже в крови», — заявила Бриль.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. Ранее певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. Легкоступову экстренно прооперировали в больнице, у нее были многочисленные травмы и синяки. По факту смерти певицы возбудили уголовное дело.