Нарколог рассказал о нездоровой одержимости Легкоступовой

Врач наркологической лечебницы, в которой наблюдались погибшая певица Валентина Легкоступова и ее муж Юрий Фирсов, раскрыл подробности их обследования в больнице. Он поделился деталями с изданием «Комсомольская правда».

Нарколог анонимно сообщил, что впервые исполнительница хита «Ягода-малина» попала в лечебницу в марте текущего года. Ее супруг наблюдался там на протяжении десяти лет. «Как таковое лечение он не проходил, интересовался только снятием абстинентного синдрома. Проще говоря, услугами по выводу из запоя», — отметил специалист.

Он рассказал, что поведение мужа исполнительницы было подозрительным и что у пары была «какая-то нездоровая одержимость друг другом». По его словам, Легкоступова жаловалась на сильные головные боли и головокружение. «Помимо этого, были зафиксированы многочисленные гематомы на руках и ногах. Со слов Валентины и Юрия, травмы она якобы получила, упав с эскалатора в аэропорту», — поведал доктор, подчеркнув, что тогда в клинике все поверили в эту историю.

Ранее вдовец российской певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил права на все имущество, денежные средства и интеллектуальную собственность артистки.

Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась 14 августа. Певица вместе с мужем наблюдалась в наркологической клинике. 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. Легкоступову экстренно прооперировали в больнице, у нее были многочисленные травмы и синяки. По факту смерти певицы было возбуждено уголовное дело.