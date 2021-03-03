Россиянин сдал квартиру в аренду и внезапно узнал о ее продаже

Житель Челябинска сдал в аренду свою квартиру и спустя пару месяцев внезапно узнал, что она продана незнакомой женщине. Объект недвижимости по поддельным документам реализовал квартиросъемщик, сообщает областной портал 74.ru.

По данным издания, двухкомнатную квартиру в доме на Тополиной аллее молодой человек по имени Дмитрий сдал в апреле 2020-го, попросив свою мать заключить сделку. Сам Дмитрий временно работает и проживает в Тюмени, поэтому недвижимость в Челябинске была свободной. Арендатор заплатил за первые два месяца проживания, поначалу присылал показания счетчиков, но уже летом перестал выходить на связь и перечислять арендные платежи.

Тем временам в квартире кто-то сменил замки. «Мы оставляли записки в двери, чтобы понять, кто сейчас в квартире, просили выйти на связь, — рассказал молодой человек. — В итоге перезвонила женщина и заявила, что теперь она владеет квартирой. Купила ее за 2,4 миллиона, ее не смутило, что это ниже рыночной стоимости». Сделка была оформлена в многофункциональном центре (МФЦ), продавца и покупательницу сопровождал риелтор.

Нынешняя владелица жилплощади отказывается общаться с журналистами. В риелторском агентстве, проводившем сделку, 74.ru сообщили, что лжесобственник был их клиентом. При этом он показал риелторам поддельный паспорт и документы на квартиру. «Мы проверили: паспорт не был потерян, не аннулирован, не порван, серия и номер совпали. Мы сейчас сами работаем со следствием, в наших интересах, чтобы в полиции разобрались, как были совершены махинации», — заявили в агентстве.

В челябинской полиции Дмитрию рассказали, что подобных случаев в городе уже несколько: неизвестный мошенник снимает квартиры, подделывает паспорта собственников и продает недвижимость третьим лицам. На квартиру молодого человека наложили арест. Вернут ли ему жилье, решит суд.

Ранее были названы пять способов внезапно лишиться прав на квартиру. Первый — обратиться в микрофинансовую организацию. Как отметили специалисты, граждане зачастую берут в таких фирмах кредиты под большие проценты, при этом в качестве залога обычно выступает квартира. Позже они сталкиваются с невозможностью выплатить долг и в результате теряют жилье.

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