Российский журналист остался без квартиры и поселился в подъезде

Бывший журналист газеты «Вечерняя Москва» Тигран Логян остался без жилья из-за мошенников и родственницы, которая забрала квартиру в Москве. Россиянин оказался вынужден поселиться на лестничной клетке в подъезде. Об этом стало известно из публикации пользователя Dmitry Visota в соцсети Facebook.

По данным пользователя, которые ему сообщил его друг, во время работы в издании Логян проживал вместе с родителями в их квартире, а перед уходом на пенсию решил купить квартиру в Сочи. Однако не смог приобрести недвижимость, так как столкнулся с мошенниками. Вскоре родители Логяна умерли, а их жилье забрала себе сестра журналиста.

В итоге пенсионер поселился в подъезде дома в столичном районе Ховрино. Он проживает там уже на протяжении нескольких месяцев. Мужчина положил на лестницу несколько матрасов, а на стене развесил вещи. У Логяна также есть проблемы со здоровьем, из-за которых он «по ночам стонет от болей» и не может устроиться на работу.

Автор публикации обратился к подписчикам за помощью и попросил их посодействовать Логяну в поиске работы и жилья. Он также отметил, что его знакомый рассказал о сложившейся ситуации в Союзе журналистов России (СЖР), но его представители не предприняли никаких действий. Мужчина обратил внимание, что у Логяна есть два высших образования, но при этом он вынужден жить в подъезде.

Вскоре пользователь удалил публикацию, в которой призывал помочь Логяну. Мужчина отметил, что сделал это по просьбе журналиста, так как тот отказался от помощи. В конце обращения к подписчикам Dmitry Visota назвал сложившуюся ситуацию «медвежьей услугой».

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