Звезда 90-х оказался под угрозой остаться без квартиры

Звезда 90-х годов и бывший солист группы «Маршал» Роман Жуков оказался под угрозой остаться без квартиры, где на данный момент проживает его бывшая супруга Елена и их шесть детей. Музыкант не смог выплачивать кредит из-за финансовых проблем, возникших во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает StarHit.

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Оказалось, что недвижимость певца находится в ипотеке. Однако с апреля 2020 года он не мог вносить ежемесячный платеж, так как не занимался концертной деятельностью. В итоге у него образовался долг. По словам Жукова, он пытался оформить в банке кредитные каникулы, но ему отказали. Вскоре певец обеспокоился, что на жилье наложат арест и продадут.

Для решения вопроса Жуков предложил бывшей супруге продать квартиру и ее собственное однокомнатное жилье, выручив за объекты 25 миллионов рублей. Согласно схеме музыканта, Елена должна будет отдать девять миллионов на погашение долга, а на оставшиеся средства купит новое жилье. Однако женщина не оценила идею и подала на Жукова в суд, где планирует оформить раздел имущества.

В январе 2020 года Жуков пригрозил бывшей жене, что перестанет выплачивать ипотеку за квартиру и внес очередной платеж только после звонка сотрудника банка, который сообщил Елене о возможном выселении. По словам женщины, вскоре после оплаты музыкант написал своим детям сообщение и попросил поблагодарить его за поступок.

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