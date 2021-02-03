Звезда 90-х оказался под угрозой остаться без квартиры

Звезда 90-х годов и бывший солист группы «Маршал» Роман Жуков оказался под угрозой остаться без квартиры, где на данный момент проживает его бывшая супруга Елена и их шесть детей. Музыкант не смог выплачивать кредит из-за финансовых проблем, возникших во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает StarHit.
Оказалось, что недвижимость певца находится в ипотеке. Однако с апреля 2020 года он не мог вносить ежемесячный платеж, так как не занимался концертной деятельностью. В итоге у него образовался долг. По словам Жукова, он пытался оформить в банке кредитные каникулы, но ему отказали. Вскоре певец обеспокоился, что на жилье наложат арест и продадут.
Для решения вопроса Жуков предложил бывшей супруге продать квартиру и ее собственное однокомнатное жилье, выручив за объекты 25 миллионов рублей. Согласно схеме музыканта, Елена должна будет отдать девять миллионов на погашение долга, а на оставшиеся средства купит новое жилье. Однако женщина не оценила идею и подала на Жукова в суд, где планирует оформить раздел имущества.
В январе 2020 года Жуков пригрозил бывшей жене, что перестанет выплачивать ипотеку за квартиру и внес очередной платеж только после звонка сотрудника банка, который сообщил Елене о возможном выселении. По словам женщины, вскоре после оплаты музыкант написал своим детям сообщение и попросил поблагодарить его за поступок.