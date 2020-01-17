Звезда 1990-х пригрозил жене невыплатой ипотеки

Российский певец, бывший солист группы «Маршал» Роман Жуков захотел лишить свою супругу Елену двухкомнатной квартиры в Москве. Об этом заявила сама женщина, пишет Cosmopolitan.

Недвижимость куплена в ипотеку, которую выплачивает звезда 1990-х. Некоторое время назад он пригрозил своим детям и жене, что больше не будет обслуживать заем, и перечислил очередную сумму лишь тогда, когда Елене позвонили из банка с уведомлением о предстоящем выселении из-за невыплаты кредита.

«Папа Рома хотел выселить нас из квартиры, в которой я делаю ремонт, — сообщила женщина. — Квартира преобразилась. Но живем в этой квартире мы с детьми, а не он. Это, видимо, его разозлило и обидело. За эту квартиру он платит кредит. Решив нам отомстить, он сказал детям, что платить за нее не будет и нас тогда выселят».

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Когда певец все же внес платеж, он, по словам Елены, не преминул похвастался этим перед детьми — написал им СМС, отметив, что они должны поблагодарить его.

Жуков прожил с супругой 13 лет, у пары шесть детей. В августе 2018-го все имущество звезды 1990-х оказалось арестованным по инициативе Елены. Она пошла на эту меру, чтобы исключить возможность реализации имущества до расторжения брака.

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