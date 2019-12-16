Ирина Шейк приобрела квартиру в Москве

Российская супермодель Ирина Шейк купила жилую недвижимость в одном из самых престижных московских районов, сообщает сетевое издание «7дней.ru» со ссылкой на риелтора звезды.

По данным портала, право собственности на квартиру оформлено на мать Ирины, преподавательницу музыки Ольгу Шайхлисламову.

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Российский риелтор Шейк, с которым ее познакомили общие друзья, сообщил «7дней.ru», что супермодель приобрела квартиру в Москве из-за нежелания останавливаться в гостиницах во время визитов на родину — она больше любит собственное жилье. В последнее время рекламные контракты часто обязывают Шейк бывать в российской столице.

В июле 2019-го Ирину Шейк позвали в Приморье за дешевой ипотекой. Представители администрации края в соцсетях с официального аккаунта региона прокомментировали один из постов модели в Instagram, предложив ей переехать в край на постоянное место жительства.

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