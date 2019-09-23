Ирина Шейк провела дочь по Нью-Йорку в платье с российским мультфильмом

Супермодель Ирина Шейк нарядила дочь в платье с героями российского мультфильма «Маша и Медведь». Фотографии папарацци появились в фан-аккаунтах модели в Instagram в понедельник, 23 сентября.

Двухлетняя Лея вышла на прогулку по Нью-Йорку вместе с матерью. На девочке было малиновое платье с изображением персонажей и названием мультфильма на английском языке.

Фото опубликовано @brittmadridista

Сама 33-летняя Шейк была одета в черный кроп-топ, спортивные штаны и массивные ботинки.

В июле Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для издания Harper's Bazaar и рассказала о своих недостатках. Для съемки стилисты выбрали насыщенно-розовое пышное платье, черные сандалии и короткую стрижку боб. На нескольких кадрах модель позирует топлес, прикрывая грудь руками.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!