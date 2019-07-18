Российскую супермодель Ирину Шейк заметили с новым мужчиной. Фотографии папарацци, на которых она запечатлена с креативным директором британского издания Vogue Алеком Максвеллом, публикует портал Just Jared.

На снимках 33-летняя Шейк беседует и обнимается с Максвеллом в нью-йоркском парке. На ней — белый кроп-топ, черные спортивные брюки adidas и бейсболка. Вместе с парой на прогулке была двухлетняя дочь модели и актера Бредли Купера Леа де Сейн.

Фото опубликовано @justjared

О том, что Ирина Шейк рассталась с Бредли Купером, стало известно в июне.

Причиной разрыва многие считают певицу Леди Гагу. Слухи о романе появились из-за фильма «Звезда родилась», где они Леди Гага и Купер сыграли главные роли. 13 июля СМИ сообщили, что Гага переехала к Куперу.

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