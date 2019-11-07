Леди Гага раскрыла правду о фейковом романе с Брэдли Купером

Американская поп-исполнительница Леди Гага прокомментировала слухи о романе с актером Брэдли Купером. Об этом сообщает журнал Elle.

«Если честно, я думаю, что пресса очень глупа. Мы создали любовную историю. Я исполнитель и актриса, и, конечно, мы хотели, чтобы люди поверили в нашу любовь. И мы хотели, чтобы люди почувствовали любовь на премии "Оскар". Чтобы она прошла через объектив камеры и через каждый телевизор, по которому на нас смотрели. И мы усердно работали над этим, работали днями напролет. Мы продумали все, это было разыграно как представление», — призналась знаменитость.

Она добавила, что позднее они с Купером обсуждали резонанс, возникший на фоне слухов об их отношениях. По словам Леди Гаги, оба сошлись на том, что они проделали отличную работу.

В феврале Леди Гага разорвала помолвку со своим менеджером Кристианом Карино. Спустя несколько месяцев стало известно, что актер Брэдли Купер расстался с моделью Ириной Шейк после четырех лет отношений. СМИ сообщали, что причиной их разрыва стал предполагаемый роман Купера с Леди Гагой, который завязался во время съемок фильма «Звезда родилась».

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