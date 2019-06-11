Леди Гага выругалась матом из-за вопроса о романе с Брэдли Купером

Американская поп-исполнительница Леди Гага отреагировала на вопрос об актере Брэдли Купере, с которым ей приписывают роман. Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что недавно знаменитость выступала в Лас-Вегасе. Когда она готовилась исполнить песню Shallow, поклонники начала спрашивать, где Купер. В ответ Леди Гага матом попросила их либо отвалить, либо проявить доброту.

7 июня стало известно, что 33-летняя российская модель Ирина Шейк и 44-летний американский актер Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Многие считали Леди Гагу причиной их разрыва. Согласно слухам, у нее завязался роман с актером во время съемок фильма «Звезда родилась». Их совместное выступление на церемонии вручения премии «Оскар» также показалось сторонникам теории подтверждением романтических отношений между ними.

В феврале также стало известно, что Леди Гага разорвала помолвку со своим менеджером Кристианом Карино. Незадолго до этого певица пришла без обручального кольца на церемонию вручения премии «Грэмми», где она выиграла в трех номинациях («Лучшее сольное поп-исполнение», «Поп-исполнение дуэтом», «Песня для кино и телевидения»).

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