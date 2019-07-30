Леди Гагу засняли с другим мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером

Папарацци засняли поцелуй американской певицы Леди Гага и звукорежиссера Дэна Хортона. Снимки были опубликованы изданием People.

Пару застали во время бранча в калифорнийском ресторане. По словам одного из посетителей, 33-летняя артистка «выглядела потрясающе» во время встречи с 37-летним Хортоном и отказывалась фотографироваться с поклонниками, которые подходили к их столу. Отмечается, что они провели в заведении около часа, много разговаривали и целовались.

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«По иронии судьбы ее стол стоял около пешеходной части, поэтому ее определенно не напрягало, что ее видят. Она выглядела очень счастливой, когда общалась с парнем, сопровождающим ее», — поделился посетитель.

В феврале Леди Гага разорвала помолвку со своим менеджером Кристианом Карино. Несколько месяцев спустя стало известно, что актер Брэдли Купер расстался с моделью Ириной Шейк после четырех лет отношений. СМИ сообщали, что причиной их разрыва стал предполагаемый роман Купера с Леди Гагой, который завязался во время съемок фильма «Звезда родилась».

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