Мама Леди Гаги прокомментировала расставание Шейк и Купера

Синтия Джерманотта — мама американской поп-исполнительницы Леди Гаги — прокомментировала расставание американского актера Бредли Купера и российской супермодели Ирины Шейк, передает «КП».

Отмечается, что журналисты пытались подкараулить Джерманотту у парикмахерской, которой она владеет. Персонал заведения попросил не беспокоить маму Гаги, при этом мастера согласились помочь изданию и самостоятельно расспросить ее. На вопрос, как она относится к тому, что Гага разбила брак Ирины Шейк, Джерманотта ответила: «Во всем всегда виноваты мужчины». Ее комментарий мастера передали журналистам «КП».

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Ранее пользователи Instagram из России запустили флешмоб в аккаунте Гаги после слухов о ее отношениях с Купером, с которым она снималась в фильме «Звезда родилась». В комментариях россияне требовали справедливости для Шейк (уроженки Челябинска), публиковали объявления и делились лайфхаками.

13 июля стало известно, что Леди Гага переехала к Куперу и живет с ним уже около месяца. Отмечалось, что роман между артистами завязался во время съемок. О расставании Шейк и Купер со ссылкой на источники сообщалось в июне.

В феврале Леди Гага разорвала помолвку со своим менеджером Кристианом Карино.

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