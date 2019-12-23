Малышева показала квартиру в Лондоне

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, снятое в съемной лондонской квартире. Звезда популярной программы «Жить здорово!» отметила, что во время поездок за границу предпочитает арендовать жилье.

По мнению Малышевой, съемные квартиры вдвое дешевле номеров в гостиницах. «Я с мужем на два дня поехала в Лондон, — пояснила телеведущая в комментарии к ролику. — Он по делам, а я за компанию. Мой муж — ученый. Его друзья — профессора — помогли нам снять квартиру. Я очарована нашим временным лондонским домом».

Малышева восхитилась, в частности, обстановкой жилья: в доме, по ее словам, нет мебельных гарнитуров — все предметы явно приобретены отдельно, но при этом вместе «создают очарование жизни одной английской семьи». «И, конечно, полное потрясение — это свечи вместо люстры на кухне», — написала ведущая.

Ранее в декабре Малышева показала Instagram-подписчикам свою московскую квартиру, интерьеры которой выполнены в дворцовом стиле. Жилое помещение изобилует массивными вазами, статуэтками, фарфором и хрусталем, картинами.

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