Джигурда отказался продавать недвижимость за рубежом

Российский актер Никита Джигурда, прославившийся своими эксцентричными выходками, не согласился продать принадлежащую ему квартиру на Елисейских полях в Париже. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ. Запись передачи опубликована на сайте телеканала.

Недвижимость за рубежом артист унаследовал от своей подруги Людмилы Браташ, скончавшейся в 2016 году. Как отметил Джигурда, он не намерен продавать квартиру общей площадью 50 квадратных метров, хотя некие покупатели-арабы уже предложили ему за объект 1,5 миллиона евро. Артист отказался от сделки.

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«Если ты ее (квартиру — прим. «Ленты.ру») продаешь, ты должен 70 процентов (от суммы сделки — прим. «Ленты.ру») государству. Плюс еще нотариусу, у них они очень дорогие», — пояснил Джигурда. Продавать квартиру в Европе очень невыгодно, подчеркнул он. При этом жить в апартаментах ни он, ни его бывшая супруга Марина Анисина (ей также досталась часть наследства Браташ) не собираются: Джигурда сообщил, что он постоянно проживает в российской столице, в то время как Анисина с детьми находится в Бордо.

Никита Джигурда родился на Украине, впоследствии переехал в Москву. Окончил Щукинское училище в 1987 году. Популярным актер стал после главной роли в фильме 1993 года «Супермен поневоле, или Эротический мутант». Известен также необычным поведением — в частности, он сообщал, что если Хиллари Клинтон выиграет президентские выборы в США, готов стать при ней Моникой Левински. Летом 2018-го Джигурда устроил в Мосгоризбиркоме концерт с волынками.

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