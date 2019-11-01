Джигурда предложил Малахову подраться из-за женщины

Эксцентричный российский актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок. Соответствующее заявление он сделал в своем Instagram-аккаунте.

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Джигурда обвинил телеведущего в том, что он якобы оскорблял его бывшую супругу фигуристку Марину Анисину во время эфиров своей программы, но так и не извинился. «Поскольку Андрей Малахов не извинился за свою грязную ложь в мой адрес и в адрес нашей семьи, я вызываю его на боксерский ринг», — написал актер. Также он пообещал «нокаутировать» телеведущего за дезинформацию «в адрес уважаемых женщин и мужчин».

Джигурда и Анисина поженились в 2008 году. Их брак продлился восемь лет. У пары родились двое детей.

В сентябре вокруг Малахова разразился скандал из-за произнесенных им слов о смерти сына «колбасного короля» Александра Маругова, погибшего в автокатастрофе. Ведущий в одном из выпусков шоу «Прямой эфир» допустил, что таксист Исламбек Акбаров мог специально устроить ДТП за плату, так как остро нуждался в деньгах. Высказывание Малахова вызвало острую реакцию со стороны представителей киргизской диаспоры в России. Ведущий принес извинения на киргизском языке и заявил, что его неправильно поняли.

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