Интернет и СМИ
 

Джигурда заявил на «Пусть говорят» в полицию

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Никита Джигурда и Марина Анисина
Никита Джигурда и Марина Анисина

Эксцентричный российский актер Никита Джигурда написал заявление в полицию на сотрудников телевизионной программы «Пусть говорят». Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает dni.ru.

Джигурда попросил стражей порядка привлечь редакторов передачи к уголовной ответственности за то, что последние полгода они якобы распространяли ложь и клевету в адрес актера и его бывшей супруги олимпийской чемпионки Марины Анисиной.

«Сегодня, несмотря на подписанный договор, создатели программы "Пусть говорят" совершили акт мошенничества, не выполнив своих договорных обязательств, данных устно и письменно», — заявил Джигурда в обращении к правоохранительным органам.

«В ответ на мою просьбу заплатить обещанный Марине Анисиной за съемки гонорар меня стали материть в присутствии людей, стоящих за кулисами, оскорбляя мою честь и достоинство в грубой форме. Съемки, вследствие нашего нежелания выходить на съемочную площадку без предоплаты, которую неоднократно подтверждали по телефону, отменили», — добавил он.

На сторону актера встала и его бывшая жена. «После того как Никита Джигурда объявил о том, что Людмила Браташ была убита, на него посыпались через СМИ обвинения во всех грехах! Редакторы сами звонили и звонят нам. Предлагают деньги, обещая объективные, справедливые программы», — отметила Анисина.

В конце января Джигурда посетил эфир «Пусть говорят», посвященный конфликту из-за наследства размером в миллиард рублей, которое по завещанию покойной бизнесвумен Людмилы Браташ должно достаться актеру и его супруге. В ходе программы ведущий Андрей Малахов пошутил над эксцентричным поведением Джигурды и призвал освятить студию после эфира.

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