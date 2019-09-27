Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе

Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет на курение на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября. Слова артиста приводит телеканал «360» в пятницу, 27 сентября.

Джигурда назвал нововведение бредом и пообещал, что никто не будет соблюдать этот запрет. «Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах… Все равно выполнять никто не будет», — заявил он.

Артист подчеркнул, что «жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения».

Накануне лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил запрету матерное стихотворение. В своем произведении музыкант пообещал «повертеть эту инициативу» на пенисе.

Ранее стало известно, что МЧС инициировало изменения в правила противопожарной безопасности. Благодаря нововведениям россиянам запретят использовать открытый огонь на балконах в жилых квартирах, а также гостиницах и общежитиях.

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