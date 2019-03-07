В «Брате-3» покажут отстреливающего звезд Никиту Джигурду под песни Ольги Бузовой

Шоумен Стас Барецкий рассказал о том, кто снимется в его фильме «Брат-3», который станет продолжением работ режиссера Алексея Балабанова. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам музыканта, в киноленте появятся такие артисты, как Никита Джигурда, Сергей Шнуров и Ольга Бузова, которая не только исполнит одну из ролей, но и запишет саундтрек к фильму. Кроме того, ведутся переговоры об участии в картине с Виктором Сухоруковым.

Как передает НСН, главную роль может сыграть интернет-звезда Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки». Житель Пятигорска прославился в сети из-за своих объемных бицепсов. Чтобы создать такой эффект, молодой человек закачал в мышцы синтол, а позднее заменил его на импланты.

В интервью Барецкий отметил, что в его новой работе «будет очень закрученный сюжет». «По поводу локации — там будет сидеть киллер, Джигурда, и отстреливать известных персонажей ключевых, Пугачеву с Галкиным. Понимаете, заказ поступил, и вот он будет их отстреливать. Брат ему будет препятствовать, а Дацик будет играть монаха-проповедника. Вот такая интрига, можно сказать», — рассказал шоумен.

26 февраля Стас Барецкий сообщил, что к 2020 году планирует выпустить фильм «Брат-3». Он рассказал, что хочет задействовать в съемках не только актеров, но и бывших заключенных, и заявил, что основанная на реальных событиях картина получится скандальной.

Продюсер «Брата» и «Брата-2» Сергей Сельянов назвал это глупостью и хамством, а также обвинил шоумена в неуважении к создателям оригинальной киноленты.

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