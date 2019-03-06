Бодров-старший ответил на заявление Барецкого о съемках фильма «Брат-3»

Российский режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров — старший ответил на заявление шоумена и музыканта Стаса Барецкого о начале съемок третьей части фильма «Брат». Об этом сообщает RT.

Идею снять продолжение криминальной драмы Алексея Балабанова режиссер назвал «странной». «Я не знаю этого шоумена и я бы посоветовал ему не заниматься этим», — высказался собеседник телеканала.

В конце февраля продюсер картин «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов назвал инициативу Барецкого хамской и неуважительной по отношению к предыдущим фильмам и их создателям. По его словам, музыкант сделал заявление ради популярности и вряд ли приступит к съемкам.

Фронтмен группы «АукцЫон» Леонид Федоров, написавший песню «Дорога» к ленте «Брат-2», не поддержал идею снимать третью часть без участия Алексея Балабанова и отказался писать музыку для новых фильмов.

26 февраля Барецкий заявил о намерении выпустить картину «Брат-3» к 2020 году. Он заверил, что фильм будет скандальный, и рассказал, что планирует задействовать в съемках бывших заключенных, а на главную роль пригласил националиста и бойца Вячеслава Дацика.

В 2017 году главный герой драмы Балабанова Данила Багров, роль которого исполнил Сергей Бодров-младший, был признан национальным супергероем России.

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