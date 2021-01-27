Россиянка с двумя детьми лишилась квартиры из-за ошибки чиновницы

Жительница Волгограда осталась без единственного жилья из-за халатности судебного пристава. Женщина с двумя несовершеннолетними детьми лишилась квартиры, задолжав чуть более 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в январе 2017 года в отношении россиянки было возбуждено исполнительное производство о взыскании страховых взносов на сумму 134 тысячи рублей. Пристав, занимавшаяся делом, знала, что у должницы есть в собственности два объекта недвижимости — двухкомнатная квартира и комната в общежитии. Но исполнитель «забыла» наложить запрет на совершение регистрационных действий с этим имуществом, допустив таким образом серьезную ошибку.

Спустя некоторое время россиянка продала комнату — ее не уведомили о возбуждении в отношении нее исполнительного производства. После этого служба судебных приставов наложила арест на единственное жилье должницы — квартиру. В июне 2020-го она была продана на торгах.

Оставшись без крыши над головой, женщина обратилась в суд. По результатам проверки в отношении судебного пристава возбудили уголовное дело о халатности. Вопрос о законности отчуждения квартиры остается нерешенным.

В ноябре 2020-го жительницу Амурской области лишили квартиры за систематическое нарушение тишины. Соответствующий иск к россиянке удовлетворил суд. Женщина, занимавшая жилье по договору социального найма, регулярно беспокоила соседей.

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