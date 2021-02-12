Названы пять способов внезапно лишиться прав на квартиру

Существуют пять основных причин, по которым россияне внезапно лишаются прав собственности на свое жилье. Их назвали эксперты агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру». Первый способ потерять квартиру, по мнению специалистов, — обратиться в микрофинансовую организацию.

Как отметили в «НДВ», граждане зачастую берут в таких фирмах кредиты под большие проценты, при этом в качестве залога обычно выступает квартира. Позже они сталкиваются с невозможностью выплатить долг и в результате, когда в дело вмешиваются коллекторы, теряют жилье.

Второй способ — купить непроверенный объект. «Есть на рынке категория покупателей, которые в целях экономии не обращаются к профессионалам при поиске квартиры, особенно если приобретают ее в ипотеку, — поясняют эксперты. — Как правило, они надеются на нотариуса, банк и страховую компанию, которые анализируют информацию только из общедоступных источников, то есть проверяют объект по последнему собственнику, исключая всю цепочку в целом. Подобный анализ чреват потерей права собственности в дальнейшем».

Лишиться жилья можно и из-за откровенного мошенничества — когда аферисты обманывают добросовестных приобретателей по поддельным документам либо с использованием подложной личности. В таких сделках обычно фигурируют доверенности, а сами собственники на сделках не появляются и вообще отказываются общаться, ссылаясь на чрезмерную занятость либо срочный отъезд из страны. Вариантов мошенничества достаточно много, предупреждают риелторы.

«Еще одной распространенной причиной потери права собственности можно назвать расплату по долгам, — указали в «НДВ». — Ситуации бывают самые разнообразные: не пошел бизнес, попал в аварию, нужны деньги на операцию. Люди вынуждены расстаться со своей недвижимостью».

Наконец, пятый способ лишиться квартиры — заключить мнимую сделку. Такие сделки, как правило, проходят по схеме дарения, а не через заключение договора купли-продажи. Покупатель в дальнейшем легко может остаться без недвижимости. Доказать, что сделка была мнимой, просто, предупреждают специалисты: достаточно найти и «заскринить» объявления о продаже на рекламных площадках и отыскать свидетелей.

Ранее россиян предупредили о новом риске при покупке квартир: по мнению экспертов, легко потерять жилье могут те, кто участвует в сделках с оформлением переуступки прав по договорам долевого участия. Речь идет о приобретении квартир в строящихся домах, но не у застройщиков, а у физических лиц.

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