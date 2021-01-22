В Крыму полицейский украл квартиру у 89-летней россиянки

В Ялте заключили под стражу участкового уполномоченного, обвиняемого в мошенничестве с квартирой ветерана Великой Отечественной войны. Полицейский фактически украл жилье у 89-летней женщины, сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета.

Как выяснили крымские следователи, участковый познакомился с пожилой местной жительницей в начале 2020 года. Он навещал россиянку якобы для оказания помощи и имел постоянный доступ к ее жилью и документам. Спустя некоторое время предполагаемый аферист и его подельники придумали преступную схему по переоформлению квартиры ветерана.

В частности, они переписали жилье в собственность полицейского, представив в ялтинское подразделение Госкомрегистра заведомо фиктивный договор пожизненного содержания пожилой женщины. В итоге недвижимость досталась злоумышленнику. Ущерб, причиненный ветерану, оценивается не менее чем в семь миллионов рублей.

Преступная схема была выявлена сотрудниками ФСБ и службой собственной безопасности МВД. В настоящее время жизни и здоровью пенсионерки ничто не угрожает. Следствие намерено принять меры для восстановления ее жилищных прав. Других возможных жертв полицейского и его сообщников разыскивают.

В ноябре 2020-го отобрать квартиру у 91-летнего ветерана попытались в Самарской области. В свое время пенсионер и его супруга подарили жилье внучке, и спустя годы она решила продать недвижимость. Женщина потребовала выселения ветерана, соответствующий иск она подала в суд. Нанятый пенсионером юрист подал ответный иск — о расторжении некогда заключенного договора дарения.

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