Раскрыты основные схемы мошенничества с жильем

В сфере недвижимости наиболее распространенные виды мошенничества — это продажа квартиры по поддельным документам и заключение сделок с привлечением недееспособных лиц. Основные схемы афер РИА Новости раскрыли профессиональные юристы.

На первом месте — подделка документов на жилье, заявил управляющий партнер петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Он отметил, что не стоит покупать квартиру по копиям документов, даже если они нотариально заверены. В оригинальных бумагах в свою очередь не должно быть помарок и исправлений. Чаще всего аферисты пытаются подделать нотариальную доверенность, а выяснить, настоящая ли она, можно на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Зачастую черные риелторы арендуют квартиру, а потом пытаются продать ее по подложным документам, при этом покупателю дают хорошую скидку. Такие мошенники обычно говорят, что собственник по тем или иным причинам не может присутствовать на сделке, указал член ассоциации юристов России Артем Коростелев.

Вторая наиболее популярная среди аферистов схема — реализация квартиры с участием лиц, которые в дальнейшем могут оспорить сделку. Речь идет о гражданах с недееспособностью, пенсионерах, несовершеннолетних, а также бывших супругах, имеющих право на долю прибыли от продажи жилья.

При сделках с пожилыми собственниками нужно запросить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров или предложить пройти медицинское освидетельствование, заявила заместитель директора по правовым вопросам агентства «МИЭЛЬ» Ольга Балбек. Руководитель юридического департамента компании «Этажи» Регина Дыдалина также отметила опасность сделок с квартирами, якобы полученными в наследство. На такое жилье может заявить свои права другой наследник, который пояснит, что до сих пор не знал о смерти наследодателя.

Кроме того, опасно заключать сделку с потенциальным банкротом — она может быть признана фиктивной. Еще одна схема обмана — когда риелтор убеждает покупателя внести задаток за жилье под предлогом того, что его может «застолбить» другой претендент. А в дальнейшем выясняется, что квартира непригодна для проживания. Задаток покупателю не возвращают, поэтому лучше вносить аванс — его вернут.

Ранее в феврале были названы пять способов внезапно лишиться прав на квартиру. Первый — обратиться в микрофинансовую организацию. Как отметили специалисты, граждане зачастую берут в таких фирмах кредиты под большие проценты, при этом в качестве залога обычно выступает квартира. Позже они сталкиваются с невозможностью выплатить долг и в результате теряют жилье.

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