Россиянам раскрыли схемы хищения квартир без их ведома

Профессиональные мошенники могут практически в любой момент переоформить чужую недвижимость на себя, при этом настоящий владелец об этом даже не узнает, рассказал агентству «Прайм» адвокат Олег Сухов. По его словам, за последние десятилетия таких случаев было предостаточно.

Юрист раскрыл несколько криминальных схем, позволяющих похитить жилье без ведома собственников. Так, подделав паспорт владельца квартиры, аферисты могут подписать договор купли-продажи недвижимости, по которому недвижимость перейдет новому собственнику. Лишиться квартиры также можно, предоставив другому человеку нотариальную доверенность с расширенными полномочиями.

Покупка квартиры в новостройке тоже потенциально опасна: если не оформить жилье вовремя, у недвижимости может появиться новый владелец — в суд аферисты подадут поддельные документы о якобы покупке и оплате объекта.

Распространен также вид мошенничества, когда граждане вместо договоров займа подписывают договор купли-продажи жилья — это позволяет кредиторам-мошенникам отобрать квартиру. Подобных споров только в Москве ежегодно возникает несколько десятков, иногда их количество доходит и до сотни в год, посетовал Сухов. При этом кредитных аферистов редко наказывают, а их жертвам, как правило, не удается вернуть потерянное жилье — даже если оно было единственным.

Адвокат порекомендовал гражданам хотя бы раз в год заказывать выписки о своих квартирах из Единого реестра недвижимости — таким образом можно узнать, не украдена ли недвижимость.

Число преступлений, связанных с хищением недвижимости, резко выросло в России в первом полугодии 2020-го. Большинство афер совершалось на вторичном рынке жилья — даже в период пандемии коронавируса их число увеличилось на 56 процентов в сравнении с показателем за весь 2019 год.

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