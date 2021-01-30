В Сочи пенсионер продал приезжей чужое жилье

Сочинские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве местного жителя. 65-летний мужчина продал приезжей из Абхазии жилое помещение, но передать его в собственность «забыл». Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

С жалобой на действия 65-летнего пенсионера в полицию обратилась сама жертва. Она рассказала, что заключила устный договор с малознакомым ей мужчиной о покупке жилого помещения. В счет оплаты недвижимости женщина передала предполагаемому аферисту около 760 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник не выполнил взятые на себя обязательства и перестал выходить на связь.

Полицейские оперативно нашли продавца и выяснили, что мужчина ранее подарил принадлежащее ему жилое помещение своей родственнице и фактически продавать его не собирался и не мог — это чужая недвижимость. Деньги, полученные от гостьи из Абхазии, он потратил на личные нужды.

В отношении сочинца возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В период предварительного следствия мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее в январе в Москве задержали мужчину, обманувшего несколько покупателей квартир. Будучи председателем одного из жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) Подмосковья, он взял у людей деньги за жилье, но своих обязательств по передаче объектов недвижимости не выполнил.

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