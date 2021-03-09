Россиянам разъяснили опасность регистрации чужих детей в своих квартирах

Россиянам не стоит регистрировать в своих квартирах чужих несовершеннолетних. О том, почему это опасно, РИА Новости рассказала адвокат адвокатского бюро CTL Ксения Гордеева.

По словам юриста, детей в возрасте до 14 лет нельзя регистрировать отдельно от места жительства одного из родителей (или законных представителей), поэтому владелец квартиры, прописывая ребенка, будет обязать зарегистрировать в жилом помещении и мать (либо отца) несовершеннолетнего. Причем с этого момента и ребенок, и его родитель получат полное право вселиться в квартиру и проживать наравне с собственником.

Впоследствии возможны трудности со снятием несовершеннолетнего с регистрационного учета, пояснила эксперт, — по закону, выписать ребенка может один из родителей. «В случае конфликта и отказа родителей собственнику придется защищать свои права в суде, — указала Гордеева. — Суд определяет возможность удовлетворения таких требований с учетом имеющейся у родителей ребенка иной квартиры для проживания и регистрации».

Юрист отметила, что суды, например, не выписывают детей из квартир родных бабушек и дедушек. Кроме того, суд может вынести решение о снятии ребенка с регистрации, но предоставить отсрочку исполнения своего решения о выселении до момента наступления совершеннолетия.

Ранее были названы пять способов внезапно лишиться прав на квартиру. Первый — обратиться в микрофинансовую организацию. Как отметили специалисты, граждане зачастую берут в таких фирмах кредиты под большие проценты, при этом в качестве залога обычно выступает квартира. Позже они сталкиваются с невозможностью выплатить долг и в результате теряют жилье.

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