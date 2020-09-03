Россиянка прописала в квартире 500 человек и была наказана

В Екатеринбурге суд вынес приговор местной жительнице, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире более полутысячи мигрантов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Женщина прописала 541 человека за три месяца — в период с декабря 2019-го по февраль 2020 года. Для этого она неоднократно обращалась в местный многофункциональный центр. При этом, как утверждали в прокуратуре, она изначально знала, что проживать в ее квартире приезжие не будут.

Россиянку обвинили в фиктивной регистрации иностранных граждан. Суд признал ее виновной и наказал финансово — женщине предстоит выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

В 2018 году громкий скандал разгорелся вокруг другой екатеринбургской квартиры — в ней нашли более 9 тысяч прописанных. Владелец жилья утверждал, что все они — его друзья. Суд оштрафовал мужчину на 400 тысяч рублей. Летом 2019-го стало известно, что он открыл «резиновый» офис.

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