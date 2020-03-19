В российском городе нашли «резиновую» квартиру для школьников

В Ижевске возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации в квартире российских граждан — несовершеннолетних и их родителей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Удмуртии.

Как выяснили следователи, родители троих будущих первоклассников намеренно «поселили» себя и детей по адресу, который подходит для записи в выбранную ими школу. За услугу фиктивной прописки они заплатили законному представителю собственника жилья. Объявление о возможности зарегистрироваться в «резиновой» квартире они нашли через интернет.

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Фактически намерения проживать по указанному адресу ни у родителей, ни у будущих школьников не было. В ходе опроса участники разбирательства не смогли ничего рассказать о месте своей прописки: где располагается дом, на каком этаже квартира, сколько всего квартир на площадке. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье о фиктивной регистрации, продолжается.

В августе 2018-го «резиновую» квартиру для детей выявили полицейские в столичном районе Хамовники. Владелец жилища зарегистрировал у себя 40 граждан России и одного приезжего из Белоруссии. 18 прописанных оказались несовершеннолетними.

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