Дом
 
Последние новости
Приговор отцу полковника Захарченко опубликовали до решения суда
Российский депутат выписал себе благодарность за «огромный вклад» в спорт
Опубликованы фото отдыха Зеленского в Турции
Штаб Зеленского поддержал петицию о запрете выезда Порошенко за пределы Украины
Турцию заинтересовало новое российское вооружение
На территории завода-производителя ракет «Сармат» продолжат делать холодильники
У сотрудников одного отделения больницы одновременно родятся 19 детей
«Мстителей: Финал» раскритиковали за недостаточное использование Капитана Марвел
Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса
Россия воскресит советский «Овод»
Новости партнеров

Россиянин приютил 400 приезжих и поплатился

Перейти в «Мою Ленту»

В Екатеринбурге суд приговорил к штрафу местного жителя, фиктивно зарегистрировавшего в своей квартире 401 иностранного гражданина. Об этом сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Как выяснили следователи, все мигранты были поставлены на учет за четыре месяца — в период с сентября по декабрь 2018 года. При этом собственник «резиновой» квартиры предоставил в городской отдел по вопросам миграции ложные сведения о том, что иностранцы действительно проживали в помещении.

Мужчина свою вину признал, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Мировой судья Железнодорожного судебного района города назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Осенью 2018-го также в Екатеринбурге был оштрафован местный житель, прописавший на своих квадратных метрах более девяти тысяч мигрантов. Всех зарегистрированных он публично называл своими друзьями. По оценкам СМИ, на фиктивной прописке мужчина заработал десятки миллионов рублей, в то время как сумма штрафа составила 400 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Хостел с тысячами мигрантов нашли в центре Москвы
Жительница Тулы поделилась квартирой с 79 иностранцами и пожалела
Житель центра Москвы за год прописал в квартире 18 детей
Другие материалы рубрики
Дом00:06Сегодня

Совершенно секретно

Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
08:2126 апреля

Названа главная причина отказа в ипотеке

10:54Сегодня

Названа стоимость самых дешевых домов в Крыму

07:50Сегодня

Дубаю пообещали нашествие российских покупателей жилья

Дом00:0321 апреля

Полный финиш

Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
08:4724 апреля

Раскрыты суммы ипотечных сделок богатых москвичей

10:5426 апреля

Каждая вторая квартира в Москве оказалась переоцененной

13:1426 апреля

Самые дешевые апартаменты обнаружили в центре Москвы

Дом00:08 7 апреля

Тайский пассаж

Обычный врач увлекся фотографированием городов. Его снимки странные, но прекрасные
21:5123 апреля

Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором

01:0925 апреля

Жилье на российских курортах резко подорожает

09:0125 апреля

Названо место проживания Ким Чен Ына в России

Россия
«Знаешь, сколько было ублюдков?»
 
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Многие люди уже сидят»
Почему россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов
На территории завода-производителя ракет «Сармат» продолжат делать холодильники
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Жириновский дал урок истории у посольства Латвии
Минобороны составило всероссийскую карту салютов 9 мая
Все материалы
Мир
Свержение памятника Саддаму ХусейнуАрабский лев
Культ личности, репрессии и писаный кровью Коран: Ирак с Саддамом и без него
Турцию заинтересовало новое российское вооружение
Главу тюрьмы Гуантанамо уволили
На Шри-Ланке запретили прятать лица
«Русские должны оттуда убраться»
 
Ким Чен Ын и Владимир ПутинПутин и Ким Чен Ын провели переговоры
Что обсуждали лидеры России и Северной Кореи
Первый кипрский серийный убийца прятал тела в ядовитом озере
Все материалы
Бывший СССР
Министр внутренних дел Украины Арсен АваковРазборки по-киевски
Пока украинцы выбирали президента, силовики бились друг с другом. Кому нужна эта война?
Штаб Зеленского поддержал петицию о запрете выезда Порошенко за пределы Украины
Касым-Жомарт ТокаевВечный Елбасы
Назарбаев почти 30 лет правил Казахстаном. Теперь он хочет управлять своим преемником
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Президент Туркмении зачитал рэп про коня
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках
В Раде потребовали отменить указ о российских паспортах для жителей Донбасса
Все материалы
Экономика
Шаг вперед
Россия бросилась в погоню за главными экономиками мира. Китай уже позади
«Их мозг работает по-другому»
Люди с аутизмом приносят экономике миллионы. Но общество их стыдится и не хочет замечать
Черный запас
 
Медведев потребовал наказать ответственных за «грязную» нефть
Россиян предупредили о массовом закрытии магазинов
Подсчитаны успехи России в освобождении от власти доллара
«Северный поток-2» позволит европейцам сэкономить миллиарды евро
Все материалы
Силовые структуры
Эхо войны
Это оружие спрятали десятки лет назад. Россияне случайно находят его в своих домах
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Фигуранта дела об изнасиловании уфимской дознавательницы отпустили из СИЗО
В колодце под Уфой обнаружили пропавшую без вести семью
Варвара Караулова вышла на свободу
В организме отравившихся в «Матросской тишине» арестантов нашли метадон
Все материалы
Наука и техника
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
Серьезный дядя
Толпы зомби, уничтоженная Америка и выжившие байкеры: Days Gone
Запуск корабля Dragon к МКС отложили
Найдены древнейшие следы человека в Америке
Раскрыта «главная фишка» носителя «Посейдона»
Раскрыты подробности предстоящего парада Победы в Москве
Все материалы
Спорт
Макарена Санчез«Нас считают вторым сортом только за то, что мы женщины»
Лучшая футболистка Аргентины устроила бунт из-за низкой зарплаты. Ее поддержал даже Месси
Футболист забросил мяч за шиворот вратарю дальним ударом
Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя
Стала известна причина потасовки между Неймаром и фанатом
Олег Кононов«Кто может быть на месте Кононова? Любой»
Новый тренер не спас «Спартак». За провалы заплатили другие
Тренер заставил футболистов намеренно пропустить гол во время матча
Российская самбистка подралась с соперницей и сломала ей нос
Все материалы
Культура
Чуть помедленнее, Тони
Marvel выпустил финальную серию «Мстителей». Оправдала ли она ожидания?
Фрагмент картины «Вампир», 1895 Крик и поцелуй
Этот гений дружил с нацистами, думал о смерти и боялся сойти с ума: неизвестный Мунк
«Ваш сын умер, чтобы я выжил»
Честные записки британской медсестры
Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод
«Мстителей: Финал» раскритиковали за недостаточное использование Капитана Марвел
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
Все материалы
Интернет и СМИ
Положи ее на спину
Два века назад женскую «истерию» лечили оргазмом. Почему это было жестоко и бессмысленно
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Микелла АбрамоваПобеда дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал
Певицу обвиняют в накручивании голосов. Первый канал начал проверку
Представитель Алсу ответила на обвинения в подтасовке результатов «Голоса»
Партнер Интерпола поможет Первому каналу проверить результаты «Голоса»
The New York Times извинилась за антисемитскую карикатуру
Любительница порно развенчала миф о зависимости от фильмов для взрослых
Все материалы
Ценности
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Ким Чен ЫнХочу от тебя Ына
Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи
Gucci высмеяли за «клоунские ботинки» за 700 евро
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вернула в моду вещь из 2000-х
Свидетельница захотела откровенное платье на свадьбу и вывела из себя невесту
Россияне пересели на премиальные машины
Все материалы
Путешествия
May 11, 2016 - Windhoek, Namibia - Night karaoke in the most popular bar in Windhoek, Namibia, on May 11, 2016. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Африканский налет
Лучшее пиво и мясо антилопы: зачем ехать в Намибию
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
Названы самые недорогие туры на майские праздники
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Аварийная посадка «Боинга» с горящим двигателем попала на видео
Застрявших в Китае россиян начали отправлять домой
Все материалы
Из жизни
Мальчики на уроке чтения в школе Дозье, 1957 годПроклятый дом
В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
У сотрудников одного отделения больницы одновременно родятся 19 детей
Шотландка выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов и устала от безделья
Мужчина прошел по парапету многоэтажного дома и спас своего кота
Останки загадочного существа обнаружили на пляже в Великобритании
Все материалы
Суперкроссоверы
Топ-10 самых быстрых кроссоверов в 2019 году
Полвека Porsche, впервые победившему в Ле-Мане
Все варианты легендарного Porsche 917
Автоинстаграм недели
На кого подписаться, чтобы в ленте стало красиво
Музей на продажу
Самые интересные автомобили закрытого музея, которые больше никто не увидит
Apple запатентовала систему охлаждения для электромобилей
Названы пять главных автомобильных новинок недели
Не нуждающиеся в водителе «Теслы» показали на видео
Все материалы
Дом
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Морда кирпичом
Что вы понимаете в архитектуре? Сложный тест
Россиянин приютил 400 приезжих и поплатился
Названа стоимость самых дешевых домов в Крыму
Дубаю пообещали нашествие российских покупателей жилья
Каждая вторая квартира в Москве оказалась переоцененной
Все материалы