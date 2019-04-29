Россиянин приютил 400 приезжих и поплатился

В Екатеринбурге суд приговорил к штрафу местного жителя, фиктивно зарегистрировавшего в своей квартире 401 иностранного гражданина. Об этом сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Как выяснили следователи, все мигранты были поставлены на учет за четыре месяца — в период с сентября по декабрь 2018 года. При этом собственник «резиновой» квартиры предоставил в городской отдел по вопросам миграции ложные сведения о том, что иностранцы действительно проживали в помещении.

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Мужчина свою вину признал, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Мировой судья Железнодорожного судебного района города назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Осенью 2018-го также в Екатеринбурге был оштрафован местный житель, прописавший на своих квадратных метрах более девяти тысяч мигрантов. Всех зарегистрированных он публично называл своими друзьями. По оценкам СМИ, на фиктивной прописке мужчина заработал десятки миллионов рублей, в то время как сумма штрафа составила 400 тысяч рублей.

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