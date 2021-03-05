Россиянам назвали идеальный способ защиты от квартирных мошенников

Собственники жилья в России, опасающиеся квартирных мошенников, могут наложить запрет на регистрационные действия со своим недвижимым имуществом в Росреестре. Идеальный способ защиты квартиры телеканалу «Москва 24» назвал юрист Тимур Маршани.

«Никогда сделку не проведут без согласия собственника, если вы заранее установите эти ограничения», — подчеркнул эксперт. По его словам, запрет оформляется посредством подачи соответствующего заявления в многофункциональный центр (МФЦ). После наложения запрета сделку купли-продажи квартиры никто не сможет зарегистрировать без письменного согласия собственника на совершение сделки.

Комментируя ситуацию с внезапной продажей квартиры арендатором по поддельному паспорту (серия таких случаев недавно произошла в Челябинске), Маршани отметил, что распознать квартиросъемщиков-аферистов зачастую очень сложно — они крайне редко выдают себя своим поведением. Юрист посоветовал насторожиться, если жилец сразу же соглашается на все условия хозяев квартиры.

В свою очередь доцент кафедры гражданского права РПА Минюста России Андрей Некрасов заявил, что продажа квартиры арендатором — это «очень топорное мошенничество, которое сейчас почти не практикуется». По словам эксперта, специалисты Росреестра легко выявляют поддельные паспорта с помощью специальных аппаратов.

Ранее сообщалось, что житель Челябинска сдал в аренду свою квартиру и спустя пару месяцев внезапно узнал, что она продана незнакомой женщине. Объект недвижимости по поддельным документам реализовал квартиросъемщик. Сделка была оформлена в многофункциональном центре (МФЦ), продавца и покупательницу сопровождал риелтор.

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