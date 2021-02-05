Пятеро мужчин попытались силой отобрать у россиянина квартиру

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении пятерых мужчин, попытавшихся силой отобрать квартиру у местного жителя. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

По версии следователей, в ночь на 1 февраля группа из пяти человек применила физическую силу в отношении 30-летнего жителя города Кременки, чтобы получить право собственности на его квартиру. Стоимость объекта недвижимости оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Мужчине нанесли телесные повреждения. Предварительно, сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Банда не преуспела в своих преступных намерениях — все пятеро обидчиков задержаны, им грозит наказание по статье о вымогательстве имущества в особо крупном размере. Максимальный срок заключения по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Ранее, в январе, сообщалось о жительнице Краснодара, которая лишилась квартиры из-за неизвестных мошенников. О том, что недвижимость продана, она узнала из квитанции за жилищно-коммунальные услуги. С просьбой о помощи 86-летняя женщина обратилась в прокуратуру.

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