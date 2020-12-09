Россиянку отправили в тюрьму за фальшивое гостеприимство

В Санкт-Петербурге суд приговорил к реальному тюремному сроку местную жительницу, фиктивно прописавшую в своей квартире 19 приезжих из стран СНГ. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на прокуратуру Кировского района города.

По итогам судебного разбирательства женщину признали виновной в фиктивной постановке на учет мигрантов. Было установлено, что в декабре 2019 года она через многофункциональный центр представила в орган миграционного учета уведомления о прибытии в свою квартиру на Турбинной улице иностранных граждан. При этом она изначально не собиралась предоставлять квартиру мигрантам для проживания.

За фальшивое гостеприимство суд отправил петербурженку в колонию общего режима на один год и два месяца.

В октябре председатель петербургского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко заявил, что в Санкт-Петербурге возник колоссальный дефицит рабочей силы из-за оттока иностранных мигрантов, а также россиян из других регионов, покинувших город в период пандемии.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru