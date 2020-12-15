Россиянка получила срок за продажу квартиры в залоге

Жительница Уфы получила реальный срок за продажу квартиры, находившейся в залоге у банка. Об этом сообщает сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» со ссылкой пресс-службу республиканской прокуратуры.

Россиянка разместила в интернете объявление о продаже трехкомнатной квартиры. Она нашла покупателя, но «забыла» сообщить ему, что недвижимость находилась в залоге у банка по кредитному договору. Получив от покупателя 11 миллионов рублей, она распорядилась ими по собственному усмотрению.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Сама обвиняемая свою вину не признала. Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В первом полугодии 2020-го в России резко выросло количество преступлений, связанных с недвижимостью. Большинство афер совершается на вторичном рынке жилья — даже в период пандемии коронавируса их число увеличилось на 56 процентов в сравнении с показателем за весь 2019 год.

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