Угрозы Киева выселить россиян из Крыма посчитали «детской истерикой»

Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о выселении из Крыма россиян, продиктовано истерикой. Такую позицию высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, передает РИА Новости.

«Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками как разбалованный истеричный ребенок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Киева никогда не будет», - сказал он.

27 марта вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Россия «завезла» в Крым 500 тысяч россиян, чтобы «размыть» местное население. «Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно, но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем», — сказал он.

В самом Крыму ранее указали, что «обсуждать грядущее выселение россиян с полуострова, о котором так грезят киевские власти, — это все равно что разбирать нашествие рептилоидов на Крещатике».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.