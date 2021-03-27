В Крыму сравнили планы выселить россиян с «нашествием рептилоидов»

В Крыму ответили на угрозу вице-премьера Алексея Резникова «выдворить» россиян из Крыма после его возвращения в состав Украины. Об этом РИА Новости заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов.

Молохов отметил, что обсуждать грядущее выселение россиян с полуострова, о котором так грезят киевские власти, — это все равно что разбирать «нашествие рептилоидов на Крещатике». Он добавил, что заявления министра по вопросам временно оккупированных территорий не имеют ничего общего с реальностью.

По его словам, в последнее время украинские власти упорно пытаются подменить дискурс и вместо обсуждения реальных проблем отношений двух стран навязать «набившие оскомину темы».

Ранее член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков оценил обещание вице-премьера Украины выселить россиян из Крыма. «Резников напоминает персонажа пословицы: "Мели, Емеля, твоя неделя". По факту же он сочиняет для успокоения местных националистов разные несуразицы», — сказал он.

27 марта украинский вице-премьер заявил, что Россия «завезла» в Крым 500 тысяч россиян, чтобы «размыть» местное население. «Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно, но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем», — сказал Резников.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.