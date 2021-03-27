В Госдуме ответили на угрозу Киева «выдворить» россиян из Крыма

В Госдуме ответили на угрозу министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова «выдворить» россиян из Крыма после его возвращения в состав Украины. Об этом глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал РИА Новости.

Калашников призвал Резникова беспокоиться о своей карьере, а не о судьбе полуострова. По его словам, граждане Украины в один момент «очнутся» и поймут, что происходит у них в стране, а после выгонят всех подобных министров. Депутат также добавил, что Крым является неотъемлемой частью России и не стоит беспокоиться о его судьбе.

Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Россия «завезла» в Крым 500 тысяч россиян, чтобы «размыть» местное население. «Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно, но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем», — сказал Резников.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев и страны Запада не признают процедуру легитимной и заявляют о насильственном характере присоединения полуострова Россией.