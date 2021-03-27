На Украине пригрозили «выдворить» россиян из Крыма после его возвращения

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников полагает, что Россия «завезла» в Крым 500 тысяч россиян, чтобы размыть местное население. Он пригрозил «выдворить» всех после возвращения Крыма в состав Украины, передает РИА Новости.

«Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно, но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем», — сказал Резников.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Она определяет комплекс дипломатических, военных, экономических и других мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом.