Блогерше Лерчек подарили кольцо за 247 тысяч рублей

Блогерше Лерчек подарили кольцо из белого золота с камнями 3,34 карата за 247 тысяч рублей

Российской блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) подарили роскошное кольцо. Кадры публикует Telegram-канал «Звездач».

На размещенных снимках инфлюэнсерша была запечатлена в белой облегающей футболке и штанах, в руках она держала коробку с ювелирным изделием.

Затем звезда надела кольцо из белого золота с камнями 3,34 карата на средний палец правой руки. По данным издания, стоимость украшения составляет 3300 долларов (247 тысяч рублей).

«У меня все отобрали, буду это носить. Спасибо большое», — поблагодарила блогерша.

В апреле Лерчек запустила новый бренд косметики на фоне борьбы с четвертой стадией рака.